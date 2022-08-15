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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

15.08.2022 17:21
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanım


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı  nedeniyle elde  edeceği halka arz gelirlerinin    kullanım  yerlerine ilişkin  yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT  2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir.  Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup,  sermaye  artırımından elde edilen fonun belirtilen  şekilde  kullanılıp  kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri  içermektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca,sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dökümanı)  belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak  halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki  finansal tablolarının  ilanını takip eden on iş günü  içinde bir rapor  hazırlanması ve söz konusu  raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055511


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