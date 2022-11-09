***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2022 09:58
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT 2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078472
BIST
13:074.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 56,04
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:0718,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0851
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:0718,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0623
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:071.020,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.020,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:07
|YEOTK
|69,85
|131.655.177
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.598.712.257
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.735.170
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.480.465
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.777.347
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|51.616.567
|% -9,84
|
|ULAS
|7,30
|5.596.793
|% -9,77
|
|KNFRT
|15,00
|117.162.348
|% -9,64
|
|CUSAN
|18,00
|47.466.992
|% -7,69
|
|THYAO
|112,70
|4.987.789.571
|% -0,27
|
|EREGL
|36,00
|2.703.738.441
|% 0,73
|
|TTKOM
|13,84
|2.444.482.762
|% 1,02
|
|TCELL
|31,80
|2.220.274.100
|% 8,16
|
|ASELS
|36,88
|2.120.656.435
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,14
|1.194.829.478
|% -1,15
|
|TTKOM
|13,84
|2.444.482.762
|% 1,02
|
|ODAS
|9,79
|1.598.712.257
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,16
|294.129.353
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,46
|802.214.515
|% 0,16
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5970
|18,6077
|% 0,46
|
|Euro
|18,7102
|18,7249
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2087
|21,3151
|% -0,49
|
|Frank
|18,8033
|18,9165
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,37
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,24
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|135,00
|
|Tam
|6.828
|6.878
|-10,00
|
|Yarım
|3.327
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|-0,59
|