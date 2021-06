***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSATAVŞANLI MAHALLESİ 4510 SOKAK NO:13 GEBZE/KOCAELİİnternet Adresi www.bmscelikhasir.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@bmscelikhasir.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA 02362360037 02362333411Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı. Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etliye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapmak.Şirketin Süresi SINIRSIZSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1950000 TRY 1950000 TRY 6,05 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Hamiline 30260000 TRY 30260000 TRY 93,95 YOK İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 33.33 A Bağımsız Üye DeğilALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA MOLLAOĞLU GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRHAKAN ŞİMŞEK MUHASEBE MÜDÜRÜ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRÜCOŞKUN TEKE SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ Diğer SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜBURHAN ÇULCU ÜRETİM MÜDÜRÜ Diğer ÜRETİM MÜDÜRÜERCAN ÜNAL FABRİKA MÜDÜRÜ Diğer FABRİKA MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942139BIST