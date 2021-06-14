***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 12:20
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA
TAVŞANLI MAHALLESİ 4510 SOKAK NO:13 GEBZE/KOCAELİ
İnternet Adresi www.bmscelikhasir.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bmscelikhasir.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA 02362360037 02362333411
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı. Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etliye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapmak.
Şirketin Süresi SINIRSIZ
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1950000 TRY 1950000 TRY 6,05 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 30260000 TRY 30260000 TRY 93,95 YOK İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
ALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA MOLLAOĞLU GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
HAKAN ŞİMŞEK MUHASEBE MÜDÜRÜ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRÜ
COŞKUN TEKE SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ Diğer SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ
BURHAN ÇULCU ÜRETİM MÜDÜRÜ Diğer ÜRETİM MÜDÜRÜ
ERCAN ÜNAL FABRİKA MÜDÜRÜ Diğer FABRİKA MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942139
BIST