***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2022 16:33
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BMSCH Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir/ Çelikten haddelenmiş/ soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti. 300000 300000 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072228
BIST
16:263.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 84,93
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.640
En Düşük
3.585
16:2618,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:2618,1455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:26990,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,27
|Açılış
|: 990,14
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:26
|SNGYO
|4,84
|182.239.278
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|147.820.402
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.288.560
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|331.817.502
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|72.475.700
|% 9,94
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KMPUR
|74,95
|59.103.296
|% -4,89
|
|TKFEN
|31,58
|1.068.685.543
|% -4,82
|
|SILVR
|25,54
|16.526.285
|% -4,63
|
|KZBGY
|17,68
|318.035.264
|% -4,38
|
|THYAO
|89,95
|3.773.260.803
|% 2,22
|
|YKBNK
|8,79
|2.420.301.755
|% 5,02
|
|AKBNK
|13,54
|2.331.678.367
|% 4,07
|
|ISCTR
|8,54
|2.173.137.172
|% 3,89
|
|SISE
|29,44
|1.951.898.091
|% 3,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.235.051.599
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,79
|2.420.301.755
|% 5,02
|
|ISCTR
|8,54
|2.173.137.172
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,54
|2.331.678.367
|% 4,07
|
|ODAS
|8,49
|937.489.729
|% 4,30
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,5942
|% 0,29
|
|Euro
|18,1314
|18,1455
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,8572
|20,9618
|% -0,54
|
|Frank
|18,5019
|18,6133
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,70
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.753
|16,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|-1,65
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:40IPEKE
Yüzde 5.62 oranında artışla 22.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 324, 048 adet işlem
-
16:39AEFES
Yüzde 7.92 oranında artışla 49.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 141, 588 adet işlem
-
16:38EGEEN
Yüzde 8.27 oranında artışla 2, 835.40 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 060 adet işlem
-
16:36BAYRK
Yüzde 5.74 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 654, 719 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, YKBNK, KOZAL