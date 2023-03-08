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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2023 10:41
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1950000 TRY 6,05 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 34135000 TRY 93,95 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121477


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BVSAN 54,75 338.514.357 % 9,98  
MARKA 8,05 26.238.218 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.234.588 % 9,97  
YESIL 4,71 150.282.270 % 9,79  
DOKTA 48,08 56.273.031 % 9,27  
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Dolar 18,9597 18,9632 % 0,06  
Euro 20,0758 20,0824 % 0,06  
Sterlin 22,6740 22,7877 % 0,63  
Frank 20,3233 20,4458 % 0,53  
Riyal 5,0359 5,0612 % 0,04  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.833 1,89  
Altın Gr. 1.119 1.119 2,96  
Cumhuriyet 7.550 7.664 29,00  
Tam 7.585 7.636 6,00  
Yarım 3.706 3.737 3,00  
Çeyrek 1.853 1.868 1,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,06 -0,02  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 0,02  
B. Petrol 81,11 81,11 -0,48  
Seans Raporu 12:47
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