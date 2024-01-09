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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2024 20:08
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 33.33 A Bağımsız Üye Değil
EMRE MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 30.05.2023 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil - Hayır Yoktur.
MUSTAFA MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.05.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Bağlı Ortaklıkta Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil - Hayır Yoktur
NECATİ ÖZSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.01.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız YK Üyeliği (2021) Makine İhtisas OSB'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Uyum Komite Başkanı
TUĞÇE ŞIK KESKİNTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.01.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur Hill Dickinson LLP (Londra) Avukat Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Evet Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237368


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MARKA 42,90 17.701.387 % 10,00  
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