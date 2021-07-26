***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıINTERMETAL-INTERNATIONAL METAL LLCVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/07/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYurtdışı satışlarAçıklamalarPöttföyümüzdeki ihracat ülkelerine bir yenisini daha ekledik.Şirketimiz ile Amerika Philadelphia'da yerleşik INTERMETAL-INTERNATIONAL METAL LLC ile 150 ton karşılığında - 160.732,12 usd 'lik Çelik HasırSatış sözleşmesi imzalnmıştır. Sözleşme kapsamında Sevkiyat Ağustos/2021 dönemi içinde gerçekleştirilcektir. Daha fazla ülkeye ihracat yapma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951841BIST