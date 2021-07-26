***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.07.2021 18:02
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
INTERMETAL-INTERNATIONAL METAL LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı satışlar
Açıklamalar
Pöttföyümüzdeki ihracat ülkelerine bir yenisini daha ekledik.Şirketimiz ile Amerika Philadelphia'da yerleşik INTERMETAL-INTERNATIONAL METAL LLC ile 150 ton karşılığında - 160.732,12 usd 'lik Çelik Hasır
Satış sözleşmesi imzalnmıştır. Sözleşme kapsamında Sevkiyat Ağustos/2021 dönemi içinde gerçekleştirilcektir. Daha fazla ülkeye ihracat yapma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951841
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0145
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0314
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05495,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 495,73
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5636
|8,5668
|% 0,17
|
|Euro
|10,1277
|10,1373
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8533
|11,9128
|% 0,59
|
|Frank
|9,3304
|9,3866
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,74
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,55
|73,55
|-0,15
|