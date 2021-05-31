***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.05.2021 09:18
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
BMSCH.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miktar: 15.500.000 TL nominal, Aracı: IAZ, Kapanış Tarihi: 01.06.2021, Fiyat: 4,87 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938893
BIST
12:331.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:338,5169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0478
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:3310,3871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0548
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:33520,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,88
|Açılış
|: 520,37
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:33
|YAYLA
|3,85
|38.407.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|11.129.977
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|44.068.564
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.682.907
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.597.266
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.070.212
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|31.811.341
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,45
|1.394.805
|% -6,36
|
|THYAO
|13,28
|485.556.924
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,02
|397.022.845
|% 1,65
|
|EREGL
|19,50
|325.886.424
|% 1,51
|
|GARAN
|7,97
|262.563.153
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|253.231.459
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|253.231.459
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|199.667.021
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|397.022.845
|% 1,65
|
|KARSN
|4,46
|216.496.203
|% -4,50
|
|SKBNK
|1,10
|50.558.570
|% 0,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5132
|8,5169
|% -0,56
|
|Euro
|10,3809
|10,3871
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,9943
|12,0545
|% -1,01
|
|Frank
|9,3951
|9,4517
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2571
|2,2684
|% -0,87
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,40
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-12,00
|
|Tam
|3.421
|3.508
|-13,60
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,58
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,75
|