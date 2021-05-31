***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BMSCH]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/05/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBMSCH.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miktar: 15.500.000 TL nominal, Aracı: IAZ, Kapanış Tarihi: 01.06.2021, Fiyat: 4,87 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 75.485.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938904BIST