***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BMSCH]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBMS Çelik Hasır payları, 08/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %48 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBMS CELIK HASIR XUTUM 08/06/2021BMS CELIK HASIR XTUMY 08/06/2021BMS CELIK HASIR XBANA 08/06/2021BMS CELIK HASIR XHARZ 08/06/2021BMS CELIK HASIR XUSIN 08/06/2021BMS CELIK HASIR XMANA 08/06/2021BMS CELIK HASIR XSMNS 08/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940703BIST