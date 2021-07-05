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***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

05.07.2021 16:55



***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

BMS Çelik Hasır'ın halka arzında satışa hazır bekletilen payların tamamının 14/06/2021 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 06/07/2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 36,085,000 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %54 olarak alınacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946298


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Tam 3.287 3.372 6,11  
Yarım 1.589 1.631 2,95  
Çeyrek 797 816 1,48  
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