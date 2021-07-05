***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
05.07.2021 16:55
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Çelik Hasır'ın halka arzında satışa hazır bekletilen payların tamamının 14/06/2021 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 06/07/2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 36,085,000 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %54 olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946298
BIST
17:091.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,33
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
17:098,6719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:0910,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
17:09499,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 499,60
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:09
|VAKFN
|11,77
|8.794.410
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.660.178
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.399
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|79.414.533
|% 9,97
|
|BURVA
|24,74
|14.631.270
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.270.292
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|66.423.110
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|2.764.629
|% -3,89
|
|THYAO
|14,02
|941.221.280
|% 2,04
|
|GARAN
|8,59
|857.285.332
|% 2,26
|
|KOZAL
|110,30
|696.946.147
|% -2,22
|
|SASA
|29,42
|623.325.174
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,74
|312.076.995
|% 1,11
|
|GARAN
|8,59
|857.285.332
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,29
|121.071.862
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,23
|209.065.422
|% 1,83
|
|THYAO
|14,02
|941.221.280
|% 2,04
|
|IZMDC
|2,62
|152.991.003
|% 5,65
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6670
|8,6719
|% -0,09
|
|Euro
|10,2841
|10,2884
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9693
|12,0294
|% 0,01
|
|Frank
|9,3633
|9,4197
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,73
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,02
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:19AKYHO
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 334, 391 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 34 artarak (% 0.85 ) 1, 227
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, BURCE, SELVA, ARMDA, TSPOR, EDATA, VKFYO, VAKFN, EUKYO
-
17:18
DOAS, KENT, SMART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
UZERB, KGYO, NUGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında