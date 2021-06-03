***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
03.06.2021 18:29
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BMSCH]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/06/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
15.500.000
Baz Fiyat (TL)
4,87
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/06/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
31/05-01/06/2021
Açıklamalar
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 08/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 4,87 TL/pay baz fiyat, "BMSCH.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939961
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1239
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0832
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05524,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,03
|Açılış
|: 524,22
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7095
|8,7156
|% 1,43
|
|Euro
|10,5694
|10,5793
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,2507
|12,3121
|% 0,91
|
|Frank
|9,5913
|9,6491
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3161
|2,3277
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-38,17
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-0,22
|
Seans Raporu
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