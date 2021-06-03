Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

03.06.2021 18:29



***BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BMSCH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
03/06/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
15.500.000
Baz Fiyat (TL)
4,87
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/06/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
31/05-01/06/2021
Açıklamalar

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 08/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 4,87 TL/pay baz fiyat, "BMSCH.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939961


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.428
Değişim :  -0,18% |  -2,60
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 14,30 88.641.500 % 10,00  
KATMR 3,63 106.951.660 % 10,00  
EPLAS 30,36 12.091.442 % 10,00  
MZHLD 42,42 4.508.878 % 9,95  
FRIGO 21,12 37.168.211 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7095 8,7156 % 1,43  
Euro 10,5694 10,5793 % 0,77  
Sterlin 12,2507 12,3121 % 0,91  
Frank 9,5913 9,6491 % 0,64  
Riyal 2,3161 2,3277 % 1,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -38,17  
Altın Gr. 524 524 -3,32  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,32 27,35 -0,83  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 -0,13  
B. Petrol 71,13 71,13 -0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru