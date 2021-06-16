***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 12:50
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942606
BIST
14:261.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:268,5486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:2610,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:26509,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,66
|Açılış
|: 509,81
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,36
|94.505.300
|% 8,28
|
|PENTA
|34,34
|54.639.488
|% 7,31
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.503.564
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.073.192
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,59
|871.779.513
|% 0,69
|
|BOBET
|5,69
|690.535.337
|% -5,64
|
|GARAN
|8,40
|541.689.621
|% -0,24
|
|KOZAL
|125,80
|448.125.711
|% 1,13
|
|HALKB
|5,21
|329.279.497
|% -2,80
|
|EKGYO
|2,24
|303.164.190
|% 2,28
|
|BOBET
|5,69
|690.535.337
|% -5,64
|
|YESIL
|2,36
|265.129.570
|% -8,17
|
|GARAN
|8,40
|541.689.621
|% -0,24
|
|HALKB
|5,21
|329.279.497
|% -2,80
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5459
|8,5486
|% -0,10
|
|Euro
|10,3587
|10,3657
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0294
|12,0897
|% 0,11
|
|Frank
|9,4681
|9,5252
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% -0,11
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-5,36
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|-17,00
|
|Tam
|3.357
|3.444
|-15,67
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|-7,58
|
|Çeyrek
|814
|833
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|0,42
|