***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 17:05
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942677
BIST
17:151.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:158,5428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:1510,3648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:15509,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,95
|Açılış
|: 509,52
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PENTA
|35,20
|73.510.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.811.028
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.264.940
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.737.103
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.287.854
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,39
|1.270.067.289
|% -0,69
|
|BOBET
|5,64
|827.244.111
|% -6,47
|
|GARAN
|8,38
|786.106.694
|% -0,48
|
|KOZAL
|125,60
|604.507.425
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,22
|447.951.655
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|447.951.655
|% 1,37
|
|BOBET
|5,64
|827.244.111
|% -6,47
|
|YESIL
|2,32
|306.675.254
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,96
|358.335.462
|% 0,34
|
|GARAN
|8,38
|786.106.694
|% -0,48
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5377
|8,5412
|% -0,19
|
|Euro
|10,3542
|10,3622
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0140
|12,0743
|% -0,02
|
|Frank
|9,4529
|9,5098
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2695
|2,2808
|% -0,24
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-2,49
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.382
|3.433
|-12,00
|
|Tam
|3.367
|3.451
|-8,12
|
|Yarım
|1.627
|1.670
|-3,93
|
|Çeyrek
|816
|835
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,46
|
Seans Raporu
17:13
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17:26VAKKO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 13.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 003, 066 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 9, 931.00 milyon TL de
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Yüzde -4.02 oranında düşüşle 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 288 adet işlem
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17:22BAYRK
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 911, 241 adet işlem