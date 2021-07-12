***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:38
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950364
BIST
17:221.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -16,76
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:228,6342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:2210,2541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0385
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:22499,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,27
|Açılış
|: 499,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VBTYZ
|13,72
|45.945.454
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.185.269
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.441.505
|% 9,73
|
|ERBOS
|145,80
|167.532.922
|% 8,97
|
|IDEAS
|49,46
|21.325.510
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.279.834
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.457.706
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,53
|3.664.432
|% -8,73
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,64
|1.289.692.525
|% 1,29
|
|THYAO
|13,37
|776.293.522
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,20
|600.708.525
|% -0,28
|
|EREGL
|18,19
|477.001.863
|% 0,78
|
|PETKM
|5,37
|444.617.136
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,26
|398.758.825
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|1.289.692.525
|% 1,29
|
|PEKGY
|1,08
|122.415.882
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,80
|201.921.470
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,20
|600.708.525
|% -0,28
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-10,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,87
|
Seans Raporu
17:22
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