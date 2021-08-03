***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 12:35
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSCH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954353
BIST
13:141.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:148,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:149,9028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0203
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:14484,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,10
|Açılış
|: 484,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:12
|IDGYO
|3,63
|11.574.564
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.604.542
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.960.328
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.936.794
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.322.358
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.770.658
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|114.206.810
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,27
|26.950.254
|% -7,39
|
|GARAN
|8,72
|819.537.731
|% 1,99
|
|EREGL
|19,98
|539.911.270
|% 1,42
|
|SISE
|7,78
|491.749.842
|% 0,78
|
|THYAO
|12,76
|352.359.744
|% -0,85
|
|ASELS
|16,01
|351.117.824
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,45
|300.812.305
|% 1,24
|
|GARAN
|8,72
|819.537.731
|% 1,99
|
|PEKGY
|1,00
|79.215.077
|% 3,09
|
|KARSN
|4,13
|314.217.284
|% 0,24
|
|SISE
|7,78
|491.749.842
|% 0,78
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3194
|8,3216
|% -0,32
|
|Euro
|9,8951
|9,9007
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,5496
|11,6075
|% -0,07
|
|Frank
|9,1725
|9,2278
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2131
|2,2242
|% -0,27
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-12,64
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,11
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,42
|