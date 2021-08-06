***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 15:44
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955345
BIST
15:281.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.427
15:288,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0834
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6122
En Düşük
8,5140
15:2810,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0421
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:28496,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,31
|Açılış
|: 496,50
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KTSKR
|35,44
|53.942.201
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|771.223.948
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.443.391
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.332.790
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|106.978.182
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.350.373
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.602.979
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,66
|90.617.135
|% -9,12
|
|GSDDE
|5,22
|4.689.207
|% -6,45
|
|GARAN
|9,25
|1.538.194.456
|% -0,11
|
|GENIL
|13,00
|771.223.948
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|598.696.741
|% 1,78
|
|THYAO
|12,77
|576.632.987
|% 0,08
|
|SASA
|29,90
|573.719.399
|% 0,81
|
|GARAN
|9,25
|1.538.194.456
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,82
|187.814.970
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,46
|252.494.170
|% -1,20
|
|IZMDC
|2,85
|290.502.271
|% -4,68
|
|SISE
|8,01
|598.696.741
|% 1,78
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5991
|8,6033
|% 0,98
|
|Euro
|10,1172
|10,1490
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9169
|11,9766
|% 0,73
|
|Frank
|9,4190
|9,4757
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2839
|2,2953
|% 0,83
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-14,91
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|9,09
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|4,40
|
|Çeyrek
|794
|813
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|0,55
|
Seans Raporu
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