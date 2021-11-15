***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 10:00
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSCH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
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18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
0
En Düşük
0
18:059,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0351
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9444
18:0511,4238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0287
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4122
18:05596,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -3,26
|Açılış
|: 596,71
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
594,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|3,86
|1.285.514
|% 18,18
|
|MSGYO
|4,52
|2.800.430
|% 1,18
|
|ALCAR
|291,00
|20.099.290
|% 1,09
|
|ALMAD
|1,33
|2.457.006
|% 0,00
|
|CCOLA
|92,25
|24.615.056
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,33
|2.457.006
|% 0,00
|
|CCOLA
|92,25
|24.615.056
|% 0,00
|
|ETYAT
|3,43
|1.000.488
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,81
|15.415.214
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,75
|5.665.417
|% 0,00
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% 0,00
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 0,00
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,00
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9586
|9,9645
|% -0,35
|
|Euro
|11,4134
|11,4238
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,3611
|13,4281
|% -0,15
|
|Frank
|10,8059
|10,8710
|% -0,11
|
|Riyal
|2,6523
|2,6656
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,67
|
|Altın Gr.
|596
|596
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,04
|8,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|