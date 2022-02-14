***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:42
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001473
BIST
12:581.991
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -60,08
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
12:5813,5744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0714
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
12:5815,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
12:58811,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,90
|Açılış
|: 810,83
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler12:58
|DERIM
|4,42
|3.184.378
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.187.261
|% 9,99
|
|INVEO
|32,38
|106.239.724
|% 9,61
|
|OYLUM
|5,29
|12.376.981
|% 8,85
|
|KRSTL
|4,80
|3.565.394
|% -9,77
|
|INTEM
|101,40
|24.446.316
|% -9,38
|
|EUHOL
|2,69
|930.370
|% -8,81
|
|DESA
|10,12
|10.169.483
|% -8,33
|
|AVOD
|3,71
|14.403.779
|% -7,48
|
|THYAO
|28,54
|2.499.123.345
|% -3,65
|
|ASELS
|21,50
|1.182.677.050
|% -1,10
|
|KRDMD
|11,53
|894.157.658
|% -3,84
|
|TUPRS
|192,40
|859.431.984
|% -2,68
|
|EREGL
|27,92
|748.313.425
|% -3,99
|
|YKBNK
|4,00
|686.846.996
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,25
|277.706.957
|% -3,02
|
|THYAO
|28,54
|2.499.123.345
|% -3,65
|
|KRDMD
|11,53
|894.157.658
|% -3,84
|
|ODAS
|1,28
|86.781.471
|% -1,54
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5699
|13,5744
|% 0,53
|
|Euro
|15,3638
|15,3744
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,2963
|18,3881
|% 0,29
|
|Frank
|14,6372
|14,7254
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% 0,58
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,45
|
|Altın Gr.
|810
|810
|2,32
|
|Cumhuriyet
|5.376
|5.457
|24,00
|
|Tam
|5.352
|5.487
|27,59
|
|Yarım
|2.587
|2.654
|13,35
|
|Çeyrek
|1.297
|1.327
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,12
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|-0,37
|