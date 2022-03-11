***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 10:11
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSCH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009430
BIST
10:252.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,32
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.052
En Düşük
2.043
10:2514,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1168
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9713
En Düşük
14,8075
10:2516,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1680
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5178
En Düşük
16,3012
10:25953,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,83
|Açılış
|: 952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler10:25
|GRSEL
|10,96
|7.783.178
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.509.458
|% 9,93
|
|USAK
|1,54
|11.489.138
|% 9,22
|
|FORMT
|1,09
|33.069.622
|% 9,00
|
|DOAS
|52,15
|28.660.860
|% 4,59
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|BMSCH
|6,45
|192.957
|% -4,73
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|MPARK
|29,08
|5.211.622
|% -3,07
|
|KRDMD
|15,20
|481.871.841
|% -1,11
|
|THYAO
|26,10
|408.579.634
|% 1,40
|
|ASELS
|24,82
|305.765.168
|% 1,64
|
|SISE
|13,34
|296.401.711
|% 1,37
|
|TTKOM
|10,08
|272.236.463
|% 3,38
|
|ODAS
|1,52
|118.333.450
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,12
|71.526.894
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,20
|481.871.841
|% -1,11
|
|FORMT
|1,09
|33.069.622
|% 9,00
|
|YKBNK
|3,69
|110.011.832
|% 0,27
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9603
|14,9713
|% 0,79
|
|Euro
|16,4563
|16,5123
|% 1,03
|
|Sterlin
|19,4935
|19,5913
|% 0,77
|
|Frank
|15,9825
|16,0788
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9696
|3,9895
|% 0,73
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-11,73
|
|Altın Gr.
|954
|954
|2,03
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,25
|