***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 17:21
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041242
BIST
17:072.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,20
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.429
17:0716,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0810
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:0717,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1015
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:07978,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,94
|Açılış
|: 978,98
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BERA
|15,38
|343.042.123
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.895.243
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,58
|35.431.313
|% 9,82
|
|PEGYO
|2,11
|38.187.214
|% 9,33
|
|KLKIM
|23,46
|123.025.906
|% 7,71
|
|CANTE
|39,76
|78.842.582
|% -9,96
|
|MZHLD
|85,70
|19.849.354
|% -7,90
|
|MAKIM
|15,03
|175.665.819
|% -7,11
|
|BMSCH
|10,85
|97.059.652
|% -6,79
|
|KFEIN
|20,96
|29.509.529
|% -6,76
|
|THYAO
|48,48
|2.312.235.311
|% -1,66
|
|KOZAL
|197,50
|1.653.696.319
|% 5,61
|
|SISE
|21,50
|1.412.288.712
|% 0,75
|
|EREGL
|26,42
|1.042.339.195
|% -2,37
|
|KOZAA
|28,92
|969.918.196
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,84
|764.345.938
|% 1,07
|
|ODAS
|2,77
|316.566.713
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,30
|409.317.458
|% -2,49
|
|TSKB
|2,00
|148.801.883
|% -2,44
|
|SISE
|21,50
|1.412.288.712
|% 0,75
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8294
|16,8382
|% 0,50
|
|Euro
|17,5666
|17,5824
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,3777
|20,4799
|% 0,84
|
|Frank
|17,4447
|17,5498
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4717
|4,4941
|% 0,45
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,77
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|26,00
|
|Tam
|6.542
|6.618
|28,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,36
|