***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 11:35
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052241
BIST
11:252.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,65
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2517,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2518,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:251.031,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.031,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:25
|OBASE
|13,97
|4.087.622
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.818.341
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.310.183
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,09
|35.531.768
|% 7,89
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|73.648.629
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.915.703
|% -9,84
|
|AKSUE
|31,96
|7.640.857
|% -7,47
|
|DARDL
|4,11
|161.420.859
|% -4,20
|
|CEOEM
|11,29
|11.779.474
|% -4,16
|
|THYAO
|55,70
|1.460.055.233
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|755.056.107
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|584.909.838
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,96
|571.614.867
|% -2,92
|
|ODAS
|4,28
|553.355.909
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,13
|372.406.544
|% 5,97
|
|TSKB
|3,14
|440.847.884
|% 0,96
|
|ODAS
|4,28
|553.355.909
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,09
|468.304.299
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,22
|199.444.546
|% -0,31
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9683
|% 0,33
|
|Euro
|18,3643
|18,3856
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7504
|21,8595
|% 0,15
|
|Frank
|18,6888
|18,8014
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,28
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|0,16
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40TRGYO
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 239, 830 adet işlem
-
11:39CEOEM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 739 adet işlem
-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 41 kaybederek (% -0.19 ) 2, 916
-
11:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, TSKB
-
11:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TRKCM