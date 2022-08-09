***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:00
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053357
BIST
12:102.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,60
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:1017,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:1018,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1120
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:101.034,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.034,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KRTEK
|22,00
|38.594.914
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.437.879
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.586.839
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.608.284
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.340.059
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.618.773
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.143.012
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|122.103.656
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|30,10
|7.040.306
|% -6,35
|
|THYAO
|59,20
|1.851.597.784
|% 0,77
|
|ISCTR
|6,02
|1.124.642.899
|% -5,35
|
|TUPRS
|282,40
|913.439.372
|% 3,25
|
|SASA
|51,80
|781.245.444
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,51
|736.289.699
|% 2,03
|
|EKGYO
|3,51
|736.289.699
|% 2,03
|
|ISCTR
|6,02
|1.124.642.899
|% -5,35
|
|YKBNK
|5,23
|676.897.809
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,02
|181.360.878
|% 7,45
|
|ALBRK
|1,62
|137.113.381
|% 4,52
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9670
|% 0,10
|
|Euro
|18,4038
|18,4097
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7215
|21,8304
|% 0,61
|
|Frank
|18,7961
|18,9093
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,20
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,99
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|19,00
|
|Tam
|6.929
|6.982
|-5,00
|
|Yarım
|3.376
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,18
|
Seans Raporu
12:08
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12:23AKENR
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12:20OBASE
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12:19DESA
Yüzde 5.26 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 792 adet işlem