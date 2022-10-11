***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 10:47
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070657
BIST
14:073.581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,91
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:0718,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:0718,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0977
En Düşük
17,9829
14:07996,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 996,42
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ERCB
|46,72
|48.031.458
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|61.616.114
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|140.870.070
|% 9,84
|
|IHAAS
|69,65
|10.533.035
|% 9,34
|
|MARTI
|4,05
|44.961.551
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.663.418
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|46.170.477
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|182.709.564
|% -6,97
|
|THYAO
|85,95
|2.498.329.809
|% -0,23
|
|SASA
|85,90
|1.964.220.606
|% 0,17
|
|PETKM
|15,00
|1.937.301.647
|% 3,02
|
|ASELS
|32,36
|1.225.972.982
|% -1,28
|
|EKGYO
|4,34
|1.126.909.923
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.126.909.923
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|245.415.430
|% 1,75
|
|PETKM
|15,00
|1.937.301.647
|% 3,02
|
|AKFGY
|4,11
|414.253.407
|% 7,87
|
|ODAS
|7,89
|799.529.945
|% 4,78
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5687
|18,6005
|% 0,13
|
|Euro
|18,0688
|18,0814
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,5122
|20,6151
|% 0,15
|
|Frank
|18,5640
|18,6759
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,08
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-43,00
|
|Tam
|6.713
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-2,00
|