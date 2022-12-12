***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:09
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSCH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086544
BIST
15:555.186
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 180,62
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:5518,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:5519,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0617
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:551.073,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.073,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:55
|POLTK
|1.272,70
|28.998.132
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.477.648
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.717.088
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.113.792
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|151.701.254
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|123.581.496
|% -6,84
|
|IDEAS
|47,92
|61.343.141
|% -5,67
|
|MRGYO
|4,96
|72.458.906
|% -3,88
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|142,90
|8.324.481.297
|% 1,35
|
|SAHOL
|40,98
|7.357.856.384
|% 2,19
|
|YKBNK
|11,64
|4.170.356.523
|% 2,56
|
|EREGL
|41,38
|4.137.166.572
|% 2,17
|
|KRDMD
|17,06
|4.005.000.424
|% 3,39
|
|EKGYO
|7,78
|3.768.977.331
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,80
|1.042.647.157
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,64
|4.170.356.523
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,19
|3.389.159.276
|% 5,87
|
|TSKB
|4,22
|1.249.701.097
|% 6,57
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6419
|18,6456
|% 0,03
|
|Euro
|19,6881
|19,6968
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,8391
|22,9536
|% 0,26
|
|Frank
|19,9127
|20,0326
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% -0,03
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.201
|7.309
|-22,00
|
|Tam
|7.236
|7.283
|18,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
15:55
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16:10ANGEN
Yüzde 7.42 oranında artışla 48.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 733, 032 adet işlem
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16:06XU100
Endeks 5, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 101, 138.00 milyon TL de
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16:06HUNER
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 375 adet işlem
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16:05KOZAA
Yüzde 8.86 oranında artışla 56.50 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 401, 621 adet işlem
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16:04GLBMD
Yüzde 9.89 oranında artışla 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 615, 608 adet işlem