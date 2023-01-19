***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:00
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103114
BIST
11:105.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,02
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.430
En Düşük
5.349
11:1018,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:1020,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0641
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
20,3572
En Düşük
20,2399
11:101.155,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,94
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:08
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|172.181.139
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|109.937.929
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.418.410
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.053.821
|% 9,93
|
|ARMDA
|307,00
|9.795.844
|% -7,72
|
|KZBGY
|27,66
|155.946.467
|% -5,08
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|TERA
|24,16
|6.627.987
|% -3,36
|
|BFREN
|5.419,00
|15.442.202
|% -3,12
|
|THYAO
|151,40
|3.792.888.873
|% 1,54
|
|EREGL
|40,96
|2.082.328.743
|% 0,94
|
|KRDMD
|19,57
|1.590.942.788
|% 0,77
|
|ASELS
|62,20
|1.377.491.787
|% -1,35
|
|SISE
|44,40
|1.169.778.069
|% 2,35
|
|KRDMD
|19,57
|1.590.942.788
|% 0,77
|
|YKBNK
|9,76
|631.162.934
|% 1,04
|
|EKGYO
|8,45
|544.395.833
|% 0,36
|
|EREGL
|40,96
|2.082.328.743
|% 0,94
|
|AKBNK
|17,60
|846.031.261
|% 1,38
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7939
|18,7977
|% -0,01
|
|Euro
|20,3369
|20,3488
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,1071
|23,2229
|% -0,07
|
|Frank
|20,4333
|20,5564
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.847
|7.911
|32,00
|
|Yarım
|3.823
|3.871
|15,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.935
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|0,01
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,70
|
Seans Raporu
11:08
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11:23NUHCM
Yüzde 4.87 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 081 adet işlem
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11:22YYAPI
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11:21CUSAN
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11:20BEYAZ
Yüzde 6.49 oranında artışla 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 205 adet işlem
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11:19XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 26, 059.00 milyon TL de