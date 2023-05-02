***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 17:08
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144691
BIST
17:584.500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -117,78
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.500
17:5819,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5821,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0663
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:581.256,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 15,99
|Açılış
|: 1.255,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GRTRK
|25,74
|8.226.890
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|105.900.141
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.329.794
|% 9,98
|
|BRKVY
|18,66
|7.041.887
|% -10,63
|
|KOPOL
|45,00
|1.986.022.957
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|170.580.734
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.346.217
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|THYAO
|127,20
|3.917.536.522
|% -0,47
|
|EREGL
|32,40
|2.313.332.471
|% -2,23
|
|KOPOL
|45,00
|1.986.022.957
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.888.961.839
|% 9,96
|
|SISE
|36,72
|1.704.404.873
|% -0,38
|
|EKGYO
|5,79
|948.351.979
|% -3,66
|
|YKBNK
|9,31
|1.100.929.777
|% -1,69
|
|ADESE
|1,25
|120.466.344
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,97
|1.604.361.957
|% -4,82
|
|ISCTR
|10,70
|882.125.700
|% -1,20
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4613
|19,4677
|% 0,15
|
|Euro
|21,4064
|21,4155
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,1863
|24,3076
|% -0,19
|
|Frank
|21,6729
|21,8035
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1742
|5,2001
|% 0,05
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|27,09
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,74
|0,10
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-3,26
|