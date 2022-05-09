***BMSCH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
09.05.2022 16:35
***BMSCH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler BMSCH
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREBMSC00018 BMSCH Nakit Temettü Ödeme 17,17286 19,08096 09/05/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027801
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1462
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1387
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05904,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,86
|Açılış
|: 904,14
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2296
|15,2312
|% 0,97
|
|Euro
|16,0479
|16,0798
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,7245
|18,8185
|% 0,98
|
|Frank
|15,2560
|15,3479
|% 0,91
|
|Riyal
|4,0509
|4,0712
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,89
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD