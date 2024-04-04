***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Tarihi 30.04.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - 2023 yılı içerisinde 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgilendirme17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarGündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267438BIST