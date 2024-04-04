***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2024 17:31
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 04.04.2024
Genel Kurul Tarihi 30.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,
5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - 2023 yılı içerisinde 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgilendirme
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267438
BIST