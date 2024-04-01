***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimizde Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Ayşegül YILMAZ görevinden ayrılmıştır. Yerine tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan Sn. Tağmaç ÇUHADAR ‘ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264665BIST