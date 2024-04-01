***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 09:27
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimizde Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Ayşegül YILMAZ görevinden ayrılmıştır. Yerine tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan Sn. Tağmaç ÇUHADAR ‘ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264665
BIST
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11:099.047
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:07
|IZINV
|59,55
|39.287.370
|% 9,97
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|ODINE
|64,20
|52.129.309
|% 9,93
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|MTRYO
|9,53
|4.949.710
|% 9,92
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|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.255.652
|% -9,99
|
|BOBET
|32,50
|107.023.625
|% -9,92
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|MTRKS
|55,70
|31.374.203
|% -9,65
|
|THYAO
|296,75
|4.263.280.055
|% -0,34
|
|ISCTR
|11,42
|2.291.984.375
|% 2,87
|
|EKGYO
|9,21
|1.604.430.321
|% -7,62
|
|TUPRS
|175,90
|1.405.283.687
|% -0,62
|
|KCHOL
|201,40
|1.278.141.196
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,42
|2.291.984.375
|% 2,87
|
|EKGYO
|9,21
|1.604.430.321
|% -7,62
|
|ZOREN
|5,64
|538.991.379
|% -5,21
|
|YKBNK
|28,08
|1.230.416.723
|% 2,71
|
|PETKM
|19,35
|633.963.868
|% -2,42
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4292
|32,4358
|% 0,12
|
|Euro
|35,0348
|35,0478
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,0962
|41,3022
|% -0,89
|
|Frank
|36,1484
|36,3296
|% -0,75
|
|Riyal
|8,6896
|8,7331
|% -0,71
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
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|Platin
|911,32
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,38
|1.030,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,24
|2.259,63
|% 0,66
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