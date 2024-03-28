***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2024 09:02
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263549
BIST
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10:238.927
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 120,21
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.928
10:2332,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0638
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2335,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:232.280,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:23
|AKENR
|11,55
|404.081.469
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.113.072
|% 10,00
|
|ODINE
|53,10
|12.289.623
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.105.323.796
|% 9,97
|
|MACKO
|71,50
|23.877.488
|% 9,92
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|BJKAS
|47,80
|22.522.324
|% -8,08
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|ENSRI
|31,00
|32.845.919
|% -6,91
|
|DOBUR
|191,40
|5.713.741
|% -6,31
|
|SASA
|43,00
|1.105.323.796
|% 9,97
|
|AGROT
|38,62
|1.049.655.408
|% -1,38
|
|GUBRF
|176,90
|993.122.321
|% 6,50
|
|THYAO
|285,75
|980.117.431
|% 1,06
|
|HEKTS
|17,42
|682.595.927
|% 6,74
|
|ISCTR
|11,04
|633.406.526
|% 1,85
|
|HEKTS
|17,42
|682.595.927
|% 6,74
|
|AKENR
|11,55
|404.081.469
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,62
|196.372.802
|% 2,00
|
|PETKM
|20,56
|541.266.042
|% 2,80
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3119
|32,3146
|% 0,20
|
|Euro
|35,0949
|35,1218
|% 0,00
|
|Sterlin
|41,0018
|41,2073
|% -0,19
|
|Frank
|35,8605
|36,0402
|% -0,27
|
|Riyal
|8,6694
|8,7129
|% -0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|898,57
|899,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,39
|1.005,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,22
|2.194,49
|% 0,66
|