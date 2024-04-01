***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postair@bmsgrup.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTağmaç ÇUHADAR Müdür - Yatırımcı İlişkileri 01.04.2024 02164728800 ir@bmsgrup.com SPK,Düzey 3,Türev Araçlar,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Temel Düzey,Takas ve Operasyon Lisansları (304931) (208032) (110278) (702695)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264685BIST