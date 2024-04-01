***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarıncaKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim KÖSE'nin Başkan olarak devamına, Komite üyeliklerine ise, Sn. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU' nun üyeliğinin sonlandırılarak yerine Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn. Mustafa ZONTUR' un atanmasına, Komite üyesi olan Sn. Ayşegül YILMAZ' ın komite üyeliğinin sonlandırılarak yerine Sn. Tağmaç ÇUHADAR' ın atanmasına,Denetimden Sorumlu Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ünal GÖKMEN' in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim KÖSE' nin üye olarak devamına,Riskin Erken Saptanması Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünal GÖKMEN'in Başkan olarak devamına ve Ahmet Rauf MOLLAOĞLU 'nun üyeliğinin sonlandırılarak Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn. Mustafa ZONTUR'unüye olarak atanmasına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264666BIST