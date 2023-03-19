BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2023 18:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126094
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2350
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0520,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0909
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4500
|
20,3609
En Düşük
20,2392
18:051.215,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,02
|Açılış
|: 1.215,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.217,07
En Düşük
1.213,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0014
|19,0289
|% 0,07
|
|Euro
|20,2770
|20,3609
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,1299
|23,2459
|% 0,17
|
|Frank
|20,4354
|20,5585
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0455
|5,0708
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-7,25
|
|Altın Gr.
|1.216
|1.216
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|8.140
|8.262
|136,00
|
|Tam
|8.161
|8.254
|268,00
|
|Yarım
|4.001
|4.039
|131,00
|
|Çeyrek
|2.000
|2.019
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|-2,23
|