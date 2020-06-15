***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.06.2020 15:49
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.06.2020 / 10097
Açıklamalar
Şirketimizin 04.06.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.06.2020 tarih ve ve 10097 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851207
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 379,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% 0,74
|
|Frank
|7,1847
|7,2280
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-9,54
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.483
|-2,80
|
|Tam
|2.533
|2.551
|-2,90
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,40
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,55
|38,55
|-0,18
|