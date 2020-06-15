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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.06.2020 15:49
GÜNCEL HABERLER



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.06.2020 / 10097
Açıklamalar

Şirketimizin 04.06.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.06.2020 tarih ve  ve 10097 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851207


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Tam 2.533 2.551 -2,90  
Yarım 1.234 1.245 -1,40  
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