***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıUluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.06.2020Tescil Tarihi05.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.06.2020 / 10097AçıklamalarŞirketimizin 04.06.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.06.2020 tarih ve ve 10097 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851207BIST