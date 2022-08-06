***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2022 06:27
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 80.625.000 8.097.366 72.078.181 1.602.000 2.163.597 30.119.428 25.319.958 220.005.530 220.005.530
Transferler
-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.962 -289.789 1.273.893 24.046.065 27.010.485 52.032.692 52.032.692
Dönem Sonu Bakiyeler
12 80.625.000 8.089.404 72.078.181 1.312.211 3.437.489 54.165.494 27.010.485 246.718.264 246.718.264
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 120.937.500 71.506.132 3.767.842 26.219.324 666.926 64.598.187 287.695.911 287.695.911
Transferler
-64.598.187 -64.598.187 -64.598.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.057.721 67.211.195 -1.253.176 59.633.057 116.533.355 116.533.355
Dönem Sonu Bakiyeler
12 120.937.500 71.506.132 -5.289.879 93.430.519 -586.250 59.633.057 339.631.079 339.631.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.169.795 815.023
Dönem Karı (Zararı)
59.633.057 27.010.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.056.945 2.559.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.359.973 2.288.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 828.315 44.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.868.657 226.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.520.207 -28.754.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.469.896 -7.809.051
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -40.010.259 -21.411.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.039.206 -3.640.994
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.099.846 1.156.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.159.208 2.949.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.169.795 815.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.132.812 -9.099.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-934.036 -9.198.198
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-198.776 98.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.382.973 -4.948.087
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -7.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.985.691 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-670.775 -4.650.336
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.697.889 -289.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.654.010 -13.232.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.654.010 -13.232.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.478.525 102.980.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.132.535 89.748.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 117.132.535 87.478.526
Ticari Alacaklar
5 25.035.219 27.505.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.035.219 27.505.114
Diğer Alacaklar
5 122.647 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
122.647 0
Stoklar
7 87.344.461 47.334.202
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.857.786 18.578.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 603.233 1.009.472
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.992.880 2.000
ARA TOPLAM
237.088.761 181.907.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.088.761 181.907.838
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 136.511.646 136.905.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 164.468 196.793
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.184.195 100.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 3.461.535 4.215.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.321.844 141.417.418
TOPLAM VARLIKLAR
379.410.605 323.325.256
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.173.129 187.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.547.198 4.216.438
Ticari Borçlar
4 6.139.585 7.178.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.154.297 47.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.985.288 7.130.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 3.446.992 3.217.373
Diğer Borçlar
5 150.000 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.000 150.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 219.373 418.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.225.160 1.071.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 297.035 109.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
272.492 79.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.543 30.475
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 5.393.819 10.493.665
ARA TOPLAM
23.592.291 27.042.807
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.592.291 27.042.807
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
594.479 1.596.014
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.692.043 2.204.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.692.043 2.204.969
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 12.900.713 4.785.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.187.235 8.586.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.779.526 35.629.345
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.631.079 287.695.911
Ödenmiş Sermaye
12 120.937.500 120.937.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.506.132 71.506.132
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.506.132 71.506.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.289.879 3.767.842
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-5.289.879 3.767.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.430.519 26.219.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-586.250 666.926
Net Dönem Karı veya Zararı
59.633.057 64.598.187
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.631.079 287.695.911
TOPLAM KAYNAKLAR
379.410.605 323.325.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 242.034.528 102.207.561 126.277.919 51.414.750
Satışların Maliyeti
16 -182.578.669 -81.948.445 -96.386.076 -40.513.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.455.859 20.259.116 29.891.843 10.901.138
BRÜT KAR (ZARAR)
59.455.859 20.259.116 29.891.843 10.901.138
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.997.326 -2.397.201 -2.480.869 -855.129
Pazarlama Giderleri
17 -5.527.664 -2.527.391 -3.246.204 -1.278.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.720.931 14.966.721 7.386.896 5.281.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.681.133 -1.905.517 -1.016.178 -141.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.970.667 28.395.728 30.535.488 13.907.583
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.970.667 28.395.728 30.535.488 13.907.583
Finansman Gelirleri
19 0 0 0 0
Finansman Giderleri
19 -301.514 -556.046 -244.606 -256.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.669.153 27.839.682 30.290.882 13.651.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.096 -829.197 -659.325 -218.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.225.160 -892.380 -629.039 -65.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 189.064 63.183 -30.286 -153.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.633.057 27.010.485 29.631.557 13.432.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.633.057 27.010.485 29.631.557 13.432.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.633.057 27.010.485 29.631.557 13.432.089
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 12 0,49000000 0,34000000 0,25000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.866.335 2.219.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.866.335 2.219.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.866.335 2.219.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.057.721 -289.789 -9.057.721 -289.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.057.721 -289.789 -9.057.721 -289.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.057.721 -289.789 -9.057.721 -289.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.191.386 -289.789 -6.837.724 -289.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.441.671 26.720.696 22.793.833 13.142.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.441.671 26.720.696 22.793.833 13.142.300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052745
BIST