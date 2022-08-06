***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 80.625.000 8.097.366 72.078.181 1.602.000 2.163.597 30.119.428 25.319.958 220.005.530 220.005.530Transferler-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.962 -289.789 1.273.893 24.046.065 27.010.485 52.032.692 52.032.692Dönem Sonu Bakiyeler12 80.625.000 8.089.404 72.078.181 1.312.211 3.437.489 54.165.494 27.010.485 246.718.264 246.718.264Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 120.937.500 71.506.132 3.767.842 26.219.324 666.926 64.598.187 287.695.911 287.695.911Transferler-64.598.187 -64.598.187 -64.598.187Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.057.721 67.211.195 -1.253.176 59.633.057 116.533.355 116.533.355Dönem Sonu Bakiyeler12 120.937.500 71.506.132 -5.289.879 93.430.519 -586.250 59.633.057 339.631.079 339.631.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.169.795 815.023Dönem Karı (Zararı)59.633.057 27.010.485Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.056.945 2.559.521Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.359.973 2.288.128Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 828.315 44.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.868.657 226.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.520.207 -28.754.983Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 2.469.896 -7.809.051Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -40.010.259 -21.411.123Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.039.206 -3.640.994Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 -5.099.846 1.156.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.159.208 2.949.577Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.169.795 815.023YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.132.812 -9.099.452Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-934.036 -9.198.198Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-198.776 98.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.382.973 -4.948.087Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -7.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.985.691 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-670.775 -4.650.336Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.697.889 -289.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.654.010 -13.232.516NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.654.010 -13.232.516DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.478.525 102.980.843DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ117.132.535 89.748.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 117.132.535 87.478.526Ticari Alacaklar5 25.035.219 27.505.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.035.219 27.505.114Diğer Alacaklar5 122.647 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar122.647 0Stoklar7 87.344.461 47.334.202Peşin Ödenmiş Giderler8 4.857.786 18.578.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 603.233 1.009.472Diğer Dönen Varlıklar9 1.992.880 2.000ARA TOPLAM237.088.761 181.907.838TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.088.761 181.907.838DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 136.511.646 136.905.255Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 164.468 196.793Peşin Ödenmiş Giderler9 2.184.195 100.334Ertelenmiş Vergi Varlığı13 3.461.535 4.215.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR142.321.844 141.417.418TOPLAM VARLIKLAR379.410.605 323.325.256KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.173.129 187.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 4.547.198 4.216.438Ticari Borçlar4 6.139.585 7.178.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.154.297 47.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.985.288 7.130.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 3.446.992 3.217.373Diğer Borçlar5 150.000 150.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar150.000 150.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 219.373 418.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 1.225.160 1.071.036Kısa Vadeli Karşılıklar14 297.035 109.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar272.492 79.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24.543 30.475Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 5.393.819 10.493.665ARA TOPLAM23.592.291 27.042.807TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.592.291 27.042.807UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar594.479 1.596.014Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.692.043 2.204.969Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.692.043 2.204.969Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 12.900.713 4.785.555TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.187.235 8.586.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.779.526 35.629.345ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.631.079 287.695.911Ödenmiş Sermaye12 120.937.500 120.937.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.506.132 71.506.132Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.506.132 71.506.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.289.879 3.767.842Diğer Kazançlar (Kayıplar)-5.289.879 3.767.842Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.430.519 26.219.324Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-586.250 666.926Net Dönem Karı veya Zararı59.633.057 64.598.187TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.631.079 287.695.911TOPLAM KAYNAKLAR379.410.605 323.325.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 242.034.528 102.207.561 126.277.919 51.414.750Satışların Maliyeti16 -182.578.669 -81.948.445 -96.386.076 -40.513.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.455.859 20.259.116 29.891.843 10.901.138BRÜT KAR (ZARAR)59.455.859 20.259.116 29.891.843 10.901.138Genel Yönetim Giderleri17 -3.997.326 -2.397.201 -2.480.869 -855.129Pazarlama Giderleri17 -5.527.664 -2.527.391 -3.246.204 -1.278.612Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 14.720.931 14.966.721 7.386.896 5.281.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.681.133 -1.905.517 -1.016.178 -141.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.970.667 28.395.728 30.535.488 13.907.583FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.970.667 28.395.728 30.535.488 13.907.583Finansman Gelirleri19 0 0 0 0Finansman Giderleri19 -301.514 -556.046 -244.606 -256.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.669.153 27.839.682 30.290.882 13.651.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.036.096 -829.197 -659.325 -218.931Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -1.225.160 -892.380 -629.039 -65.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 189.064 63.183 -30.286 -153.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.633.057 27.010.485 29.631.557 13.432.089DÖNEM KARI (ZARARI)59.633.057 27.010.485 29.631.557 13.432.089Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları59.633.057 27.010.485 29.631.557 13.432.089Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 12 0,49000000 0,34000000 0,25000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.866.335 2.219.997Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.866.335 2.219.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.866.335 2.219.997Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.057.721 -289.789 -9.057.721 -289.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.057.721 -289.789 -9.057.721 -289.789Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.057.721 -289.789 -9.057.721 -289.789DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.191.386 -289.789 -6.837.724 -289.789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.441.671 26.720.696 22.793.833 13.142.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.441.671 26.720.696 22.793.833 13.142.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052745BIST