***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.02.2024 14:41
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 08.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23692 sayılı gönderilen yazıe ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248103
BIST
'
15:248.972
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 128,62
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.974
15:2430,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0224
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2432,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0054
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:241.994,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.994,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ARZUM
|42,92
|133.311.618
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.444.355
|% 9,98
|
|TMSN
|108,10
|396.810.096
|% 9,97
|
|ULKER
|109,20
|954.317.458
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.704.451
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|486.440.379
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.169.808
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|CELHA
|30,56
|55.969.072
|% -5,85
|
|THYAO
|290,50
|8.670.005.561
|% 1,57
|
|EREGL
|45,38
|4.736.733.421
|% 0,80
|
|REEDR
|40,84
|4.455.558.978
|% -2,02
|
|TUPRS
|156,80
|2.978.168.768
|% 1,62
|
|SISE
|51,95
|2.833.156.692
|% 3,38
|
|TSPOR
|1,69
|260.814.496
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|314.347.402
|% 2,68
|
|ADESE
|2,73
|371.608.196
|% -5,21
|
|ZOREN
|4,92
|610.456.985
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,38
|1.152.192.130
|% 0,78
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5966
|30,6053
|% 0,07
|
|Euro
|32,9687
|32,9849
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4528
|38,6456
|% -0,14
|
|Frank
|34,8670
|35,0770
|% 0,02
|
|Riyal
|8,1355
|8,1763
|% -0,01
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|880,49
|882,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|881,87
|885,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,01
|80,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,97
|2.027,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 125, 63 artarak (% 1.34 ) 9, 520
-
15:39XU100
Endeks 8, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 78, 497.00 milyon TL de
-
15:39MHRGY
Yüzde 7.95 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 490, 784 adet işlem
-
15:38ERSU
Yüzde 7.92 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 881 adet işlem
-
15:35KTLEV
Yüzde 8.16 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 248 adet işlem