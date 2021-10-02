***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 02.10.2021 Tarih ve 2021/028 nolu kararı ile Şirketimiz bünyesinde bulunan Teknik Müdürlük pozisyonunun Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) pozisyonuna yükseltilmesine ve şirketimizde halen Teknik Müdür ünvanı ile görev yapan Sayın Mahmut ERDAN'ın Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) pozisyonuna getirilmesine Şirketimizde görev yapan Sayın Vedat ARMAN'ın İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Sayın Haydar DURKAN'ın Ofset Tesisleri Müdürlüğüne, Sayın Volkan EROL'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ile birlikte Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerine getirilmesine, katılanların oy birliği ile karar vermiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966242BIST