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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.10.2021 09:26



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.10.2021 Tarih ve 2021/028 nolu kararı ile   Şirketimiz bünyesinde bulunan Teknik Müdürlük pozisyonunun Genel Müdür Yardımcısı  (Teknik)  pozisyonuna yükseltilmesine ve şirketimizde halen Teknik Müdür ünvanı ile görev yapan Sayın Mahmut ERDAN'ın  Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) pozisyonuna getirilmesine Şirketimizde görev yapan Sayın Vedat ARMAN'ın İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Sayın Haydar DURKAN'ın  Ofset Tesisleri Müdürlüğüne, Sayın Volkan EROL'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ile birlikte Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerine getirilmesine,  katılanların oy birliği ile karar vermiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966242


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