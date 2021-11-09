***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 09:01
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Kalite Kontrol departmanında görev yapan Sayın Soner KILIÇ, 09.11.2021 tarihi itibari ile Kalite Kontrol Müdürü olarak atanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976115
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0313
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7101
En Düşük
9,6593
18:0511,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0554
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2782
En Düşük
11,2087
18:05569,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,83
|Açılış
|: 569,45
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
569,67
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7002
|9,7115
|% 0,35
|
|Euro
|11,2662
|11,2795
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,1377
|13,2036
|% 0,35
|
|Frank
|10,5979
|10,6618
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5791
|2,5920
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,41
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem