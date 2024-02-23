***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 09:45
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kurulu kararına istinaden sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş'ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle başlatmış olduğu yatırım programı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 23.02.2024 tarih ve 2024/04 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Ofset Tesislerinin üretim kapasitesinin oranında artırılması amacıyla son teknoloji (4 Colour MetalStar 4 Printing Machine with feeder and accesories) alınması amacıyla üretici firmaların belirlenerek görüşmelere başlanmasına, yatırım tutarının netleşmesi akabinde maliyetin şirketin kullanılarak karşılanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. %50
yeni bir Ofset Baskı Hattı
özkaynakları
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251497
BIST
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10:399.373
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 25,39
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:3931,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0966
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:3933,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0633
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:392.020,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,19
|Açılış
|: 2.020,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:35
|YEOTK
|280,50
|756.613.414
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|135.014.938
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|38.876.715
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|BAYRK
|41,14
|57.941.619
|% -6,50
|
|BRKVY
|160,20
|42.590.143
|% -4,98
|
|AVHOL
|56,90
|24.699.032
|% -4,85
|
|KARYE
|60,65
|24.484.819
|% -4,71
|
|ARASE
|81,50
|115.702.251
|% -3,55
|
|MIATK
|69,85
|1.107.218.752
|% -1,27
|
|KONTR
|307,75
|992.129.171
|% 2,41
|
|ASTOR
|126,80
|967.191.787
|% 2,84
|
|REEDR
|58,50
|943.333.384
|% 5,88
|
|YEOTK
|280,50
|756.613.414
|% 10,00
|
|ODAS
|10,73
|448.448.290
|% 3,77
|
|LRSHO
|2,83
|71.606.259
|% 0,00
|
|REEDR
|58,50
|943.333.384
|% 5,88
|
|BERA
|16,91
|270.880.833
|% 3,68
|
|MIATK
|69,85
|1.107.218.752
|% -1,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0797
|31,0833
|% 0,31
|
|Euro
|33,6765
|33,6885
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,2416
|39,4384
|% 0,33
|
|Frank
|35,1477
|35,3595
|% 0,24
|
|Riyal
|8,2627
|8,3041
|% 0,31
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|897,18
|902,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,45
|970,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,16
|2.021,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:35
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 4 kaybederek (% -0.04 ) 9, 924
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10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSPOR, TRKCM, GUSGR
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10:50
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YEOTK, SMART
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10:50XU100
Endeks 9, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 445.00 milyon TL de
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10:50PSDTC
Yüzde 9.94 oranında artışla 89.60 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 534 adet işlem