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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2024 09:45
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kurulu kararına istinaden sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş'ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle başlatmış olduğu yatırım programı çerçevesinde   Yönetim Kurulumuz 23.02.2024 tarih ve  2024/04 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Ofset Tesislerinin üretim kapasitesinin oranında artırılması amacıyla son teknoloji (4 Colour MetalStar 4 Printing Machine with feeder and accesories) alınması amacıyla üretici firmaların belirlenerek görüşmelere başlanmasına, yatırım tutarının netleşmesi akabinde maliyetin şirketin kullanılarak karşılanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. %50
yeni bir Ofset Baskı Hattı
özkaynakları
Kamuoyuna Duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251497


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Platin 897,18 902,79 % 0,66  
Paladyum 967,45 970,41 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.021,16 2.021,49 % 0,66  
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