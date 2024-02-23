***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kurulu kararına istinaden sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş'ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle başlatmış olduğu yatırım programı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 23.02.2024 tarih ve 2024/04 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Ofset Tesislerinin üretim kapasitesinin oranında artırılması amacıyla son teknoloji (4 Colour MetalStar 4 Printing Machine with feeder and accesories) alınması amacıyla üretici firmaların belirlenerek görüşmelere başlanmasına, yatırım tutarının netleşmesi akabinde maliyetin şirketin kullanılarak karşılanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. %50yeni bir Ofset Baskı HattıözkaynaklarıKamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251497BIST