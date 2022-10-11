***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.10.2022 18:33
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BNTAS.E payları 12/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070924
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:051.000,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.000,31
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5895
|18,5929
|% 0,09
|
|Euro
|18,0453
|18,0612
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,5070
|20,6098
|% 0,13
|
|Frank
|18,5881
|18,7001
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-0,70
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.730
|6.796
|15,00
|
|Yarım
|3.279
|3.322
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.662
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|-2,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR