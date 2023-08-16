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***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

16.08.2023 11:03
***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BNTAS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emine Sevgi Birav tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185927


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TETMT 1.310,70 18.134.416 % 9,99  
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Altın Gr. 1.658 1.659 5,22  
Cumhuriyet 11.330 11.501 -15,00  
Tam 11.095 11.163 -21,00  
Yarım 5.565 5.607 -11,00  
Çeyrek 2.774 2.803 -6,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 0,20  
Gümüş Gr. 19,76 19,77 0,19  
B. Petrol 84,81 84,81 -0,08  
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