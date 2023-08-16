***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2023 11:22
***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BNTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muammer Birav tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185933
BIST
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13:247.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,36
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2427,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0074
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2429,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0589
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:241.658,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.658,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:23
|COSMO
|146,30
|28.502.164
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|108.970.959
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|132.659.324
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.065.933
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.476.573
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|93.613.226
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|GESAN
|94,70
|3.147.793.669
|% -8,33
|
|TUPRS
|119,30
|4.457.033.233
|% 4,28
|
|ASTOR
|135,70
|3.938.557.155
|% -2,65
|
|THYAO
|257,20
|3.777.200.884
|% -0,96
|
|GESAN
|94,70
|3.147.793.669
|% -8,33
|
|KRDMD
|26,64
|3.144.732.570
|% 5,05
|
|ZOREN
|5,20
|1.778.911.594
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,50
|2.896.914.422
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,73
|1.322.676.898
|% 2,34
|
|KRDMD
|26,64
|3.144.732.570
|% 5,05
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0555
|27,0617
|% 0,02
|
|Euro
|29,5544
|29,5724
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3853
|34,5578
|% 0,43
|
|Frank
|30,6705
|30,8553
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1923
|7,2284
|% 0,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,61
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.096
|11.164
|-20,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,17
|