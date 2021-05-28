***BOBET* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.05.2021 09:44
***BOBET******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938591
BIST
11:331.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:338,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0651
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:3310,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0616
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:33520,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,69
|Açılış
|: 520,95
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:33
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.202.631
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,28
|12.192.731
|% 9,11
|
|SRVGY
|87,80
|14.129.846
|% 6,30
|
|ISBIR
|8.271,90
|554.217
|% 5,65
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.123.190
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.100.184
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,91
|497.473.472
|% -1,07
|
|GARAN
|7,99
|479.484.506
|% 0,38
|
|EREGL
|19,14
|348.853.992
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,15
|300.473.199
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,30
|247.938.364
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,15
|300.473.199
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,86
|175.232.110
|% -1,59
|
|GARAN
|7,99
|479.484.506
|% 0,38
|
|THYAO
|12,91
|497.473.472
|% -1,07
|
|VAKBN
|3,53
|119.087.276
|% -0,84
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5623
|8,5633
|% 0,77
|
|Euro
|10,4382
|10,4502
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1130
|12,1737
|% 0,66
|
|Frank
|9,4981
|9,5553
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2755
|2,2869
|% 0,72
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-4,04
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,24
|69,24
|0,04
|