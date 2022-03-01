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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.03.2022 12:37
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitenin 28 Şubat 2022 tarihli raporu doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik  Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan  2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla ,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005707


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Tam 5.684 5.828 52,42  
Yarım 2.747 2.819 25,36  
Çeyrek 1.378 1.410 12,67  
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