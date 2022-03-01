***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.03.2022 12:37
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitenin 28 Şubat 2022 tarihli raporu doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla ,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005707
BIST
15:121.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.969
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|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.952
15:1213,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 13,8800
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|Önceki Kapanış
|: 13,8200
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En Düşük
13,7651
15:1215,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Önceki Kapanış
|: 15,4800
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15,6691
En Düşük
15,4520
15:12859,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,21
|Açılış
|: 859,33
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|Önceki Kapanış
|: 850,58
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863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ISGYO
|6,05
|187.129.296
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.151.439
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.103.314
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.250.140
|% -6,13
|
|BTCIM
|13,96
|13.394.213
|% -5,68
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|KUYAS
|5,64
|10.753.722
|% -4,08
|
|THYAO
|25,12
|2.936.961.891
|% -1,95
|
|GARAN
|11,56
|2.442.435.260
|% 4,33
|
|EREGL
|32,48
|2.227.207.181
|% 4,50
|
|KRDMD
|11,92
|1.711.895.225
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,64
|1.590.720.569
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,64
|1.590.720.569
|% 1,68
|
|GARAN
|11,56
|2.442.435.260
|% 4,33
|
|AKBNK
|7,10
|1.036.608.150
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,92
|1.711.895.225
|% 1,62
|
|HUNER
|2,88
|407.396.592
|% 1,41
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9107
|13,9266
|% 0,59
|
|Euro
|15,5636
|15,5956
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,6112
|18,7046
|% 0,43
|
|Frank
|15,1082
|15,1992
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6982
|3,7167
|% 0,42
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|12,10
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,38
|
|Cumhuriyet
|5.712
|5.798
|53,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|25,36
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
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Seans Raporu
15:10
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 65 artarak (% 0.72 ) 1, 773
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, ISBTR, HUBVC, UFUK, ISGYO
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15:24
HUBVC, OYYAT, EDATA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:24
AKFGY, BTCIM, ISMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:24
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 123 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 114 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem