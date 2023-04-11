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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.04.2023 17:19
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
11.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.04.2023-10809
Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirdiği 2022 Yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için    Reanda  Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş.'nin  bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun tescili 11.04.2023 tarih 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
   
 
  
Saygılarımızla 
  
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136470


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Yarım 4.167 4.210 12,00  
Çeyrek 2.083 2.105 6,00  
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