***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıReanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2023Tescil Tarihi11.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.04.2023-10809AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirdiği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Bağımsız Denetim Kuruluşunun tescili 11.04.2023 tarih 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136470BIST