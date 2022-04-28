Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

28.04.2022 16:21
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021-07.07.2021
Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından  17.06.2021 ve 07.07.2021 tarihlerinde yayınlanan  Esas Sözleşme konulu bildirimlerin ekinde yer alan   Şirketimiz Esas Sözleşmesinde   sehven  kişisel bilgiler yer  almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kişisel veriler karartılmış hali ile ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/07/2021 07/07/2021 10365



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024815


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:442.440
Değişim :  -0,48% |  -11,86
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.460.694 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.682.993 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 114.888.246 % 9,97  
INVEO 32,88 12.729.205 % 9,97  
daha fazla
16:44 Alış Satış %  
Dolar 14,7728 14,7778 % -0,21  
Euro 15,5534 15,5648 % -0,39  
Sterlin 18,3268 18,4187 % -1,05  
Frank 15,1165 15,2075 % -0,67  
Riyal 3,9278 3,9475 % -0,20  
daha fazla
16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 1,97  
Altın Gr. 895 895 -2,86  
Cumhuriyet 5.972 6.062 -32,00  
Tam 5.933 6.081 -46,00  
Yarım 2.868 2.942 -22,26  
Çeyrek 1.438 1.471 -11,13  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,26  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 -0,17  
B. Petrol 105 105 -0,16  
Seans Raporu 16:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru