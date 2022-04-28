***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021-07.07.2021AçıklamalarŞirketimiz tarafından 17.06.2021 ve 07.07.2021 tarihlerinde yayınlanan Esas Sözleşme konulu bildirimlerin ekinde yer alan Şirketimiz Esas Sözleşmesinde sehven kişisel bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kişisel veriler karartılmış hali ile ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/07/2021 07/07/2021 10365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024815BIST