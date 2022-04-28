***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2022 16:21
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021-07.07.2021
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 17.06.2021 ve 07.07.2021 tarihlerinde yayınlanan Esas Sözleşme konulu bildirimlerin ekinde yer alan Şirketimiz Esas Sözleşmesinde sehven kişisel bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kişisel veriler karartılmış hali ile ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/07/2021 07/07/2021 10365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024815
BIST
16:442.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,86
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
16:4414,7778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0306
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:4415,5648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0617
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:44897,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 896,47
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EGGUB
|251,90
|11.460.694
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.682.993
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.888.246
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.729.205
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|588.203.643
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.443.559
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|45.791.733
|% -8,52
|
|DAGI
|3,35
|31.704.905
|% -6,42
|
|THYAO
|40,82
|5.241.464.470
|% 0,79
|
|GARAN
|15,01
|1.928.286.656
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,03
|1.394.119.030
|% -1,31
|
|SISE
|17,88
|1.260.643.882
|% 0,34
|
|EREGL
|33,52
|1.256.766.256
|% -2,39
|
|ALBRK
|1,29
|493.517.366
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,69
|909.330.725
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,94
|1.194.310.394
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,20
|229.010.841
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,03
|1.394.119.030
|% -1,31
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7728
|14,7778
|% -0,21
|
|Euro
|15,5534
|15,5648
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,3268
|18,4187
|% -1,05
|
|Frank
|15,1165
|15,2075
|% -0,67
|
|Riyal
|3,9278
|3,9475
|% -0,20
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,97
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.933
|6.081
|-46,00
|
|Yarım
|2.868
|2.942
|-22,26
|
|Çeyrek
|1.438
|1.471
|-11,13
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,16
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 91 kaybederek (% -0.83 ) 2, 722
-
16:57XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 29, 592.00 milyon TL de
-
16:57BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 707, 285 adet işlem
-
16:55TSGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 227, 057 adet işlem
-
16:54BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 969 adet işlem