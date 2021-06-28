***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar(26.06.2021 Tarihinde Yayınlanan Faaliyet Raporunun Aynısı olup uygun şablonda yeniden yayınlanmaktadır.Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 Yılı 1.Dönem Faaliyet Raporu Ekte Yer Almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944625BIST