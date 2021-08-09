***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş 01.01.2021-30.06.2021 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekde yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956358BIST