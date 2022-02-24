***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıl Sonu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004166BIST